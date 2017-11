Schnabl: Partei für sicheres Leben in allen Bereichen .

Die SPÖ Niederösterreich geht mit 298 Kandidaten in die Landtagswahl am 28. Jänner. Landesrat und Parteivorsitzender Franz Schnabl betonte in einer Pressekonferenz am Montag, dass die Kandidaten aus allen Lebens- und Arbeitsbereichen kämen.