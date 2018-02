Im Eilzugtempo möchten Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und die türkis-blaue Bundesregierung die Überwachungsmöglichkeiten in Österreich ausbauen. Im Kampf gegen terroristische Aktivitäten soll auch Spionage-Software ‚(„Bundestrojaner“) zum Einsatz kommen können, internetbasierte Kommunikation wie WhatsApp wird auch kontrolliert. SPÖ-KIubchef Andreas Schieder nahm Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ins Visier, weil dieser den Beschluss des neuen Gesetzes ohne Begutachtung unterstützt hat.

Mehr Zugriff auf Videoaufnahmen

Beim Ausbau der Überwachung haben es ÖVP und SPÖ, wie noen.at berichtet hat, eilig. Neben neuen gesetzlichen Regeln zu Weitergabe von Fluggastdaten durch Flugunternehmen sind mit einem weiteren Gesetz neue Überwachungsmaßnahmen zulässig. Beide Parteien betonten, die Neuerung ziele auf verdächtige Personen. Vorgesehen ist dabei auch, dass stärker und häufiger als bisher auf Aufzeichnungen von Videokameras etwa auf Straßen von den Polizeibehörden zurückgegriffen werden kann.

Vorgesehen ist ein Beschluss ohne vorherige sechswöchige Begutachtungsphase. Nationalratspräsident Sobotka stellte sich in dem Fall hinter die Regierung und hält das, wie im ORF-Radio-Mittagsjournal am Samstag erklärt hat, für „normal“. Denn es habe noch unter seiner Amtszeit als Innenminister bis Dezember des Vorjahres über diese Gesetzespläne intensive Debatten gegeben, die bereits in den jetzigen Entwurf eingeflossen seien.

SPÖ ist gegen „Durchpeitschen“

Die SPÖ, die seit Tagen gegen einen Beschluss ohne vorherige Begutachtung Sturm läuft, schäumt. Sobotka sei „noch immer nicht in seinem Amt angekommen“, kritisierte SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder, denn der Präsident habe wie ein Innenminister geredet. Die ÖVP-FPÖ-Koalition plane weitreichende Überwachungsmaßnahmen und Eingriffe in die Rechte einzelner Personen. „Das kann man nicht einfach ohne Diskussion und ohne Begutachtung von Experten durchpeitschen“, warnte der SPÖ-Fraktionschef.

Amnesty International Österreich will sich mit dem Überwachungspaket keineswegs abfinden. Die geplanten Eingriffe seien „unverhältnismäßig“. Deswegen werden die Nationalratsabgeordneten mittels Online-Petition aufgefordert, den Gesetzesentwurf abzulehnen. Dieser öffne dem Staat „Tür und Tor in unsere Schlafzimmer“, beklagte Annemarie Schlack, die Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich via Aussendung. Die Maßnahmen würden alle treffen, nicht nur jene, die eines Verbrechens verdächtigt werden. Ein „Bundestrojaner“, also staatliche Spionage-Software, werde niemals im menschenrechtlichen Rahmen sein, erklärte Schlack.