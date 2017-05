„Wir wollen noch mehr frischen Wind in die Partei bringen.“ So bezeichnete SP-Klubobmann Alfredo Rosenmaier das Motto, mit dem wenige Tage nach der Präsentation des designierten SPÖ-Landesparteiobmanns Franz Schnabl eine erste gemeinsame Klubklausur abgehalten wurde.

Zu den Zielen der niederösterreichischen Sozialdemokraten zählen mehr Mitbestimmung, mehr Demokratie und vor allem mehr Transparenz. „Wir werden ein Demokratiepaket für Niederösterreich verhandeln, das sich das Wort verdient hat“, meint Rosenmaier. So will die SPÖ mit der Transparenz der Regierungsbeschlüsse eine ihrer langjährigen Forderungen umgesetzt wissen. Ein weiteres Vorhaben ist die auch schon von der ÖVP angekündigte Wahlrechtsreform für Zweitwohnsitzer bei Gemeinde- und Landeswahlen. Für die SPÖ zählt dabei aber nur die reinste Form: „Ein Hauptwohnsitz, eine Stimme.“

Zusammenarbeit mit VP: Schnabl zuversichtlich

Als weitere dringende Maßnahmen für ein Demokratiepaket will die SPÖ größtmögliche Mitgestaltungschancen für die Bürger. Gefordert wird zum Beispiel eine verbindliche Volksabstimmung auch auf Landesebene. Auch die Minderheitenrechte im Landtag sollen gestärkt werden. Ein Hauptthema der Sozialdemokraten ist und bleibt der Arbeitsmarkt. Der Noch-SPÖ-Landesparteivorsitzende Matthias Stadler will dabei die Aktion 20.000 forcieren, die Menschen über 50 helfen soll, wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Als gutes Beispiel sollen im NÖ Landesdienst 300 ältere arbeitslose Menschen eine Chance bekommen. Außerdem will Franz Schnabl eine Beschäftigungsgarantie für Lehrlinge.

Zuversichtlich ist Schnabl in Bezug auf die Zusammenarbeit mit ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Wir haben bereits zweimal telefoniert, und uns bei der 70-Jahr-Feier des NÖ GVV erstmals persönlich getroffen. In der zweiten Mai-Hälfte wird es ein Arbeitstreffen geben.“