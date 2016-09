Da hat sich der SPÖ-Landesparteivorsitzende Matthias Stadler, Bürgermeister der Stadt St. Pölten, eine Herkules-Aufgabe vorgenommen. In sechs Monaten will er seine Landesorganisation radikal umbauen. Weg von den angestellten Bezirksgeschäftsführern hin zu regionalen Parteimanagern, die für mehrere Bezirke zuständig sind. Im Landesparteivorstand bekam er nun für seine Pläne grünes Licht. Allerdings nicht einstimmig.

Für Stadler ist die Marschrichtung klar: „Wir machen das, um die Kräfte zu bündeln, um schlagkräftiger zu werden.“ Und: „Wir wollen das in einem halben Jahr umgesetzt haben. Ich weiß, das ist ein ehrgeiziger Plan.“ Ehrgeizig vor allem auch deswegen, weil so ein riesiger Funktionärsapparat wie die SPÖ-Landespartei schwer zu bewegen ist. Das musste Stadler bereits zur Kenntnis nehmen.

Eigentlich wollte er bereits im Frühjahr mit der Umsetzung beginnen. Da zog ein Teil des Landesparteivorstands allerdings noch nicht richtig. Dann folgte am 4. August eine Landesparteivorstandssitzung, bei der zu mitternächtlicher Stunde ein Antrag von SP-Nationalratsabgeordnetem Anton Heinzl die Mehrheit erhielt. Mit dem Inhalt, den Beschluss auf September zu verschieben, um einige Fragen noch klären zu können.

„Wir machen das, um die Kräfte zu bündeln, um schlagkräftiger zu werden.“

Matthias Stadler, SPÖ- Landesparteivorsitzender

Vergangenen Donnerstag erhielt Stadler den notwendigen Beschluss – versehen mit einigen Kompromissen. Nur wenige Bezirke wie etwa Gmünd oder Lilienfeld zogen nicht mit. Wie wird die Strukturreform aussehen? Statt der Bezirksgeschäftsführer gibt es in Zukunft nur noch Regional- und Kommunalmanager, die für mehrere Bezirke zuständig sind. So werden etwa die Bezirke St. Pölten, Tulln und Lilienfeld zusammengezogen (siehe Infobox auf der Seite 3).

Die neuen Parteimanager sowie deren Sekretariatsmitarbeiter sind künftig Angestellte der Landespartei. Pro Region gibt es für sie einen Hauptsitz. Ob es in allen anderen Bezirken auch noch Anlaufstellen geben wird, ist noch nicht ganz geklärt. Auf jeden Fall will Matthias Stadler in Bezirksstädten „Red Points“ aufziehen, wie es bereits in St. Pölten einen gibt. Um Parteiveranstaltungen bzw. Parteidiskussionen durchführen zu können.

Freigesetzt wird durch die Umstrukturierungen niemand. Allerdings werden Pensionierungen und ausgeschiedene SPÖ-Mitarbeiter nicht automatisch nachbesetzt. Die neuen Parteimanager werden auch gezielt geschult.

Spitzenkandidat für LT-Wahl noch offen

Trotz dieser Straffung bleiben die Bezirksorganisationen eine eigene Rechtspersönlichkeit. Das ist einer der besagten Kompromisse. Und Personalentscheidungen müssen im Einvernehmen mit den betroffenen Bezirken erfolgen. Ausbedungen haben sich die Bezirke auch, dass sie ein gewichtiges Wort bei der Erstellung von Kandidatenlisten für Wahlen mitreden können.

Übrigens: Noch nicht geklärt wurde, wer bei der Landtagswahl 2018 Spitzenkandidat sein wird. Stadler: „Wir werden die Entscheidung treffen, wenn sie reif ist.“

Zum Thema:

Neue Struktur: In folgende sechs Regionen hat die Landes-SPÖ das Bundesland für ihre neue Struktur aufgeteilt: Waldviertel inklusive Krems, Weinviertel, Mostviertel, Zentralraum mit den Bezirken St. Pölten, Tulln, Lilienfeld sowie Industrieviertel I mit den Bezirken Bruck (inklusive Schwechat), Mödling und Baden und Industrieviertel II mit den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen.

Entscheidungsfindung: Die Landespartei hatte einen Arbeitskreis eingesetzt, der von Nationalratsabgeordnetem Otto Pendl geleitet wurde. Wegen eines Antrags von Nationalratsabgeordnetem Anton Heinzl konnte die neue Struktur im August noch nicht beschlossen werden. Danach wurde von Heinzl und Abgeordneten aus dem Industrieviertel ein langer Fragenkatalog ausgearbeitet. Der führte zum Kompromiss.

Größter Gegner: Wiener Neustadts Nationalratsabgeordneter Peter Wittmann war der größte Gegner der Reform. Er fehlte bei der Sitzung in der Vorwoche. Bundesrätin Ingrid Winkler aus Wiener Neustadt stimmte dafür.