Die Landes-SPÖ sieht durch den Rückzug von ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll die politischen Karten in Niederösterreich völlig neu gemischt. Gleichzeitig wächst aber auch der Druck auf SPÖ-Landesvorsitzenden Matthias Stadler, sich endlich zu deklarieren, welche Person er gegen die künftige VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Landtagswahl 2018 ins Rennen schicken wird. Wobei einige SPÖ-Funktionäre gerne Stadler selbst in dieser Position sehen würden. Etwa der Wiener Neustädter Nationalratsabgeordnete Peter Wittmann.

Gegenüber der NÖN positionierte Wittmann nicht nur St. Pöltens SPÖ-Bürgermeister Stadler als seine Idealbesetzung. Er deponierte gleichzeitig, dass er von einer Doppelspitze in NÖ nichts hält. Derzeit ist Stadler Landesparteivorsitzender, Karin Renner jedoch Landeshauptmannstellvertreterin.

Peter Wittmann hätte Landesparteivorsitzenden Matthias Stadler gerne als Spitzenkandidaten für die Wahl 2018. Dieser hat aber erneut abgewunken | Vorlaufer

Wittmann wörtlich: „Der Rückzug von Erwin Pröll bietet die Chance, dass verkrustete Strukturen in Niederösterreich aufbrechen und Pluralismus und Weltoffenheit Einzug finden. Für alle anderen eröffnet das neue Chancen. Auch für die SPÖ. Nur wird es Zeit, dass wir uns darauf vorbereiten. Es muss in den nächsten Tagen oder Wochen eine Klarheit über den Spitzenkandidaten geschaffen werden. Das Experiment mit der Doppelspitze war nicht das Gelbe vom Ei. Wir müssen die Diskussion rasch führen, entscheiden und die Diskussion dann beenden. Stadler wäre für mich die Idealbesetzung.“

So rasch wird diese Diskussion in der SPÖ aber nicht beendet sein. Gegenüber P3tv erklärte Stadler nicht nur, dass er in St. Pölten bleiben und bei der Wahl nicht antreten werde. Gleichzeitig kündigt er die Nominierung eines Spitzenkandidaten im Frühjahr an. Die Wahl Johanna Mikl-Leitners zur Landeshauptfrau will man auf jeden Fall noch abwarten, so hört man es aus dem SPÖ-Klub.

Stadler kann sich auch einen Quereinsteiger als Spitzenkandidat vorstellen. Und er würde den Landesparteivorsitz abgeben, falls diese Person das dann wünscht. SPÖ-Landesgeschäftsführer Robert Laimer: „Das alles ist ein offener Prozess, aber ein wohl durchdachter.“