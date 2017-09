Ursprünglich hatte der neue SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl nicht geplant, vor den Landtagswahlen in die Landesregierung zu wechseln. Doch nach der Vorverlegung der Nationalratswahl und der Entscheidung, dass SPÖ-Landesrat Maurice Androsch in den Nationalrat einziehen soll – er kandidiert am sicheren zweiten Listenplatz der NÖ-Landesliste – ist das anders.

Bei der SPÖ-Landesparteivorstandssitzung Montagnachmittag wurde einstimmig beschlossen, dass Franz Schnabl der Nachfolger für Maurice Androsch als Sozial- und Gesundheitslandesrat werden soll.

"Ich bekenne mich zum Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP"

Der Wechsel wird bei der Landtagssitzung am 21. September erfolgen. „Ich bekenne mich zum Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP, lege aber Wert darauf, dass ich unsere Positionen sichtbar mache“, betonte Schnabl. Als Beispiel nannte er die unterschiedlichen Sichtweisen bei der Mindestsicherung.

Karin Renner bleibt indes Landeshauptfrau-Stellvertreterin und soll laut Schnabl zusätzlich das Rettungswesen aus seinem Ressort übernehmen, weil er darin eine Unvereinbarkeit mit seiner Funktion als Präsident des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ) sieht.