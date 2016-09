"Konkret bedeutet das, dass ab dem 1. Jänner 2017 ein nachwuchssportorientiertes Förderbudget in der Höhe von rund fünf Millionen Euro zur Verfügung steht. Das sind 50 Prozent des gesamten Förderbudgets und ein Plus von 1,2 Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2016", betonte Bohuslav laut einer Aussendung. Jährlich würden in Niederösterreich etwa 20 Millionen Euro in den Sport investiert. "Zehn Millionen Euro sind fix gebunden, die übrigen zehn Millionen Euro sind freie Fördermittel."

Weitere Neuerungen seien unter anderem die Einführung von geschlechtsneutralen und messbaren Förderkriterien sowie die Bündelung von bisherigen Förderaktionen, was zu einer Verwaltungsvereinfachung führe, stellte die Landesrätin fest. Wichtig sei auch eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit, insbesondere mit den Sektoren Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Kultur. "Das Geld muss direkt beim Sport, bei den Sportlerinnen und Sportlern landen. Die Athletinnen und Athleten sollen immer im Zentrum aller Maßnahmen stehen."