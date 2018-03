ÖVP, SPÖ und FPÖ stellten ihre zentralen Themen in den Fokus. Kritik kam von NEOS sowie den Grünen, deren Obfrau Helga Krismer eine "Oppositionserklärung" abgab. Auch die Bundesräte wurden gewählt.

Die Fraktionsobfrau der erstmals im niederösterreichischen Landtag vertretenen NEOS, Indra Collini, kündigte an, die Partei werde "hinter die glänzende Fassade blicken und verkrustete Strukturen aufbrechen". Die Pinke verwies etwa auf einen "enormen Schuldenberg von acht Milliarden Euro" und erklärte: "Schulden kosten Chancen und Geld", das nicht für Zukunftsinvestitionen, Bildung und Innovationen zur Verfügung stehe. "Schulden von heute sind die Steuern von morgen", so Collini. Ihre Partei werde "Kontrollkraft und Reformmotor" sein, forderte die Obfrau eine in der Verfassung verankerte Schuldenbremse sowie mehr Transparenz und Demokratie - etwa durch die Abschaffung des Proporzes.

Vertrauensvorschuss der Grünen für Mikl-Leitner sei "enttäuscht" worden

Grünen-Obfrau Helga Krismer gab eine "Oppositionserklärung" ab. Der Vertrauensvorschuss der Grünen für Mikl-Leitner sei "enttäuscht" worden. Sie vermisse Respekt, in puncto Mindestsicherung sei über die Opposition "politisch drübergefahren" worden. Die Grünen verweigerten der gesamten Regierung, der Krismer "Packelei" vorwarf, ihre Zustimmung. In Zusammenhang mit den Zuständigkeiten des freiheitlichen Landesrates Gottfried Waldhäusl erklärte sie: "Wer FPÖ Mindestsicherung, Asyl und Integration gibt, kann von uns nicht gewählt werden." Krismer regte auch an, man solle sich das Demokratiepaket "noch einmal anschauen".

FP-Klubobmann Martin Huber erklärte, für die Freiheitlichen werde Sicherheit das "zentrale Thema" sein - etwa in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Sicherheit allgemein. "Kritik ist immer Sorge um das Land", meinte er. In die Bildung müsse investiert, der Arbeitsmarkt "geschützt" werden - "und wenn wir so weit gehen müssen, dass wir die Arbeitsmarktfreizügigkeit zurücknehmen müssen". In der Pflege stehen Gemeinden und Land laut Huber "vor großen Herausforderungen", hier brauche es Lösungen, um die soziale Sicherheit weiterhin zu gewährleisten. Zudem sei ein Mindestsicherungsmodell nötig, das "sozial verträglich für unsere Landsleute ist".

SP-Klubobmann wünscht sich bei Mindestsicherung ein System

SP-Klubobmann Reinhard Hundsmüller verwies auf das Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP. Daneben gebe es Punkte, bei denen man noch Überzeugungsarbeit leisten müsse. Bei der Mindestsicherung wünsche man sich ein System, "mit dem alle können", das Vorarlberger Modell wäre ein "gangbarer Weg", so Hundsmüller. Als großes Anliegen der Sozialdemokraten nannte er ganztägige Kinderbetreuung mit längeren Öffnungszeiten.

VP-Klubobmann Klaus Schneeberger sagte in Richtung Mikl-Leitner, die seit April 2017 Landeshauptfrau ist: "Du hast in kürzester Zeit die Herzen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher erobert." Sie bewältige Herausforderungen mit ihrer eigenen Handschrift und habe Akzente gesetzt - etwa Demokratiereform, Deregulierungsoffensive und Dezentralisierungsvorhaben. Trotz absoluter Mehrheit habe die Volkspartei - um das Miteinander zu dokumentieren - Arbeitsübereinkommen mit SPÖ und FPÖ verhandelt.

In der konstituierenden Sitzung wurden auch die Mitglieder des Bundesrates gewählt. Für die VP sind dies Karl Bader, Sandra Kern, Eduard Köck, Martin Preineder, Andrea Wagner, Marlene Zeidler-Beck und WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl. Die SP ist mit Doris Hahn, Rene Pfister und Eva Prischl vertreten, die FP mit Landesgeschäftsführer Andreas Spanring und Michael Bernard.