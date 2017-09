Geräteturnen, rhythmische Bewegung, Spiele, Bodenturnen … seit Schulbeginn sorgen, wie berichtet, Bewegungscoaches von Sportunion, ASKÖ und ASVÖ an 60 Projektschulen im Bezirk Hollabrunn, in Krems, St. Pölten, Waidhofen an der Ybbs und Wr. Neustadt für mehr Bewegung in der Schule.

Die ausgebildeten Bewegungscoaches gestalten eine Stunde pro Woche. Gemeinsam mit den drei Turnstunden und einer weiteren Stunde, die von Schule zu Schule unterschiedlich aufgeteilt wird, kommen die Schüler so auf fünf Mal Sport und Bewegung pro Woche.