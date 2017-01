ÖVP-Bundesparteiobmann und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner: "Erwin Pröll hat für Niederösterreich enorm viel geleistet und erreicht. Er hat sein Amt als Landeshauptmann vorbildlich wahrgenommen und wird daher ein gut bestelltes Haus übergeben. Pröll hat Niederösterreich zu dem erfolgreichen Land gemacht, das es heute ist. Der innovative Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturstandort zeigt das Ergebnis seiner jahrzehntelangen Arbeit. Er hat das Bundesland mit vollem Engagement voran gebracht und unter die Spitzenregionen Europas geführt. Gerade seine vielen herausragenden Wahlerfolge haben bestätigt, wie sehr die Menschen diesen Einsatz honorieren."

Kern dankt für "Engagement"

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat Erwin Pröll seinen Respekt für dessen politisches Lebenswerk ausgesprochen. "Er hat die Politik in Österreich über die Grenzen seines Bundeslandes hinaus geprägt. Ich bedanke mich bei ihm für diesen Einsatz und dieses Engagement", sagte Kern in einer Aussendung.

Die politischen Ideen seien nicht immer dieselben gewesen, meinte der Kanzler. "In diesen 25 Jahren hatte Erwin Pröllmitunter unterschiedliche Meinungen - zu den verschiedenen Bundesregierungen und auch zu meiner Partei, aber eines steht außer Streit: Es war immer dasselbe Ziel - für das Land und seine Menschen zu arbeiten."

Stadler: "Landespolitik neu ordnen"

Matthias Stadler, SPÖ NÖ-Vorsitzender und Bürgermeister von St. Pölten, betont, dass der Rückzug auch für ihn überraschend gekommen sei. Pröll habe sich unbestritten viele Verdienste um das Land Niederösterreich erworben. „Handschlagqualität und Kompromissfindung waren prägende Elemente in der Landespolitik“, sagt Stadler, der auch die Zusammenarbeit auf Augenhöhe würdigte.

Und weiter: „Aber die Sozialdemokratie war mit seiner Politik – insbesondere im sozialen Bereich – nicht unumschränkt einverstanden, etwa zuletzt bei der Kürzung der Mindestsicherung beispielsweise für Kinder und Pflegende Angehörige von Behinderten.“ Jetzt gelte es die Landespolitik neu zu ordnen. „Den Nachfolger oder die Nachfolgerin werden wir an Parametern Handschlagqualität, Zusammenarbeit auf Augenhöhe und Kompromissfindung messen“, so Stadler.

Als Bürgermeister betont Stadler, dass er gemeinsam mit Pröll viele für die Stadt wichtige Projekte umsetzen konnten: „Pröll hatte für die St. Pöltner Anliegen immer ein offenes Ohr. Das Land und seine Landeshauptstadt müssten auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten – im Sinne aller St. PöltnerInnen und NiederösterreicherInnen. „Wir im St. Pöltner Rathaus sind zur weiteren Zusammenarbeit jedenfalls bereit und wollen den erfolgreichen Weg der Hauptstadtentwicklung gemeinsam mit dem Land fortsetzen“, sagt Stadler abschließend.

"Stets das Wohl der Bürger im Blick gehabt"

„Großen Respekt“ zollt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler dem niederösterreichischen Landeshauptmann „für dessen Leistungen in seiner langjährigen politischen Tätigkeit, insbesondere in seiner 25-jährigen Funktion als niederösterreichischer Landeshauptmann“. Pröll, der als durchaus streitbare Persönlichkeit gilt, habe in seinen Funktionen stets das Wohl der Bürgerinnen und Bürger in Niederösterreich im Blick gehabt.

Insbesondere mit seinem Fokus auf Forschung und Innovation habe Pröll das Land Niederösterreich vorangebracht. „Für Pröll sind die Interessen Niederösterreichs stets im Vordergrund gestanden“, ist der SPÖ-Bundesgeschäftsführer überzeugt. Dass nach Jahrzehnten im Dienste des Landes jetzt die Familie Vorrang hat, sei zu respektieren.

„Mit dem Rückzug von Erwin Pröll geht eine große Ära zu Ende“

Walter Rosenkranz (FPÖ)

„Auch wenn es in der Politik unterschiedlichste Auffassungen gab, so muss man eine 25jährige Amtszeit als Landeshauptmann mit Respekt betrachten. Das ist in der politisch schnelllebigen Zeit schon etwas Besonderes. Erwin Pröll ist es gelungen, eine eigene Marke zu etablieren – `Pröll-Land`, `der Erwin´, ja sogar seine Haartracht waren untrennbar mit Niederösterreich verbunden", so der Landesobmann der FPÖ Niederösterreich NAbg. Dr. Walter Rosenkranz. "Erwin Pröll war sicher Machtpolitiker, was nicht nur die ÖVP intern, sondern bei Föderalismusdebatten die Bundesregierung in Wien praktisch zu spüren bekam. Der Satz ‚Ohne Erwin geht in dieser Republik gar nichts‘ war sicher keine Übertreibung.“

FP-Waldhäusl: Wichtiger Schritt für Niederösterreich

„Nach so vielen Jahren in der Politik ist es nun einmal auch an der Zeit zu gehen“, kommentiert FPÖ-Klubobmann LAbg. Gottfried Waldhäusl den Rücktritt von Landeshauptmann Erwin Pröll. „Pröll hat für das Land Niederösterreich vieles erreicht und weitergebracht“, betont Waldhäusl.

Dennoch habe der Landeshauptmann in den vergangenen Jahren mehr als amtsmüde gewirkt. „Ihm sind viele Fehler unterlaufen, wodurch unsere Landsleute immer mehr auf die Verliererstraße abrutschen, so gesehen war es doch höchste Zeit für ihn den Hut zu nehmen“, sagt Waldhäusl. „Als Waldviertler bin ich davon überzeugt, dass es jetzt für unsere stiefmütterlich behandelte Region nur mehr besser werden kann“, so Waldhäusl abschließend.

"Riesige Chance für Niederösterreich"

Ernest Gabmann, Liste Frank

"Liste Frank"-Klubobmann Ernest Gabmann: "Während seiner Alleinherrschaft hat der Landesfürst sich eines riesigen Netzwerkes innerhalb von Wirtschaft, Politik und Medien bedient. Mitgestalten oder Gegenwind waren für die anderen Fraktionen nahezu unmöglich."

Für Niederösterreich sei der Rücktritt Prölls daher eine riesige Chance: "Pröll's Nachfolge hat nun 100 Tage Zeit zu beweisen, dass sie Interesse daran hat, einen demokratischeren politischen Weg einzuschlagen als ihr Vorgänger. Nun bleibt abzuwarten, ob Pröll's Nachfolge dem verstaubten Vorbild Prölls folgt oder frischen Wind in die Landesregierung bringt, in der dann tatsächlich alle Wählerinnen und Wähler vertreten werden und nicht nur jene 50,79 Prozent der ÖVP."

"Pröll hat Niederösterreich ins 21. Jahrhundert geführt"

Reinhold Lopatka, ÖVP

ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka: „Erwin Pröll hat im Laufe seiner jahrzehntelangen politischen Laufbahn immer für Land und Leute gearbeitet und so Niederösterreich zu einem Vorzeigebundesland gemacht."

Er habe in den Bereichen Infrastruktur, Bildung und Wirtschaft viel erreicht und große Erfolge erzielt, verweist Lopatka etwa auf den Bau der ersten Biospritanlage Österreichs im Tullnerfeld, die Schaffung des Wirtschafts- und Gewerbeparks Industriezentrum NÖ Süd oder die Einrichtung des Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg.Damit habe der niederösterreichische Landeshauptmann, der seit 1980 Mitglied der Landesregierung Niederösterreichs ist, eine der innovativsten Regionen im Herzen Europas geschaffen. „Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben die Leistungen Erwin Prölls durch überduchschnittliches Vertrauen gewürdigt“, so Lopatka. "Durch sein Wirken hat er entscheidend dazu beigetragen, unser ganzes Land nach vorne zu bringen."

Team Stronach: Niederösterreich durchlüften

Renate Krüger-Fischer, Landesobfrau des Team Stronach für NÖ: "In der Zeit nach Erwin Pröll wird viel aufzuräumen zu sein! Wir begrüßen Prölls Einsicht, dass sich die Zeiten ändern und Machtpolitik keine Zukunft hat. Gefragt sind jetzt ein Kassasturz, Transparenz und konstruktive, sachliche Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg zum Wohle der Bürger! Das Verspekulieren der NÖ Wohnbaugelder, das Umgehen der Maastricht Kriterien durch PPP-Finanzierungen und die enorme Verschuldung des Landes sind nur drei Bereiche in denen es Handlungsbedarf gibt. Prölls Rücktritt kann nur ein erster Schritt zur Durchlüftung des Bundeslandes sein, und sollte auch für andere Polit-Dinosaurier beispielgebend sein. Persönlich wünsche ich ihm und seiner Familie alles Gute."

"Team Stronach"-Klubobmann Robert Lugar: „Erwin Pröll war zweifelsfrei ein erfolgreicher Politiker; aber er hat ein altes System der Politik repräsentiert – geprägt von Eigennutz und wenig Verständnis für das große Ganze. Pröll gehörte zur großen Politikerkaste die es nicht verstanden hat, dass die Bundesländer ein Teil von Österreich und Europa sind.“ Was das Land jetzt brauche, „sind Landeshauptleute, die gemeinsam mit der Bundesregierung an einem Strang ziehen.“

Durch den Rücktritt Prölls bestehe Hoffnung, „dass andere Landeshauptleute seinem Beispiel folgen, damit wir gemeinsam an Reformen für unser Land arbeiten können“, erklärte Lugar. In diesem Sinn gelte: „Wir wünsche Erwin Pröll und Österreich alles Gute!“