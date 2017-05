Das türkische Referendum vor wenigen Wochen hat es deutlich gezeigt: Viele der in Österreich lebenden Türken besitzen neben der österreichischen auch noch die Staatsbürgerschaft ihrer alten Heimat. Das ist in der Regel illegal und nur in Ausnahmefällen erlaubt.

Deshalb will Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nun mit einem Maßnahmepaket gegen den Doppelstaatsbürgerschafts-Betrug vorgehen. Das ist möglich, weil das Staatsbürgerschaftsgesetz in der Gesetzgebung Bundessache, dessen Vollziehung aber Landessache ist.

Konkret will das Land in Zukunft alle nachgeordneten Behörden wie Bezirkshauptmannschaften, Aufenthaltsbehörden oder Standesämter per Erlass anweisen, Verdachtsfälle auf Staatsbürgerschafts-Betrug unverzüglich zu melden. Andere Behörden wie zum Beispiel das AMS werden ebenfalls ersucht, das zu tun. Darüber hinaus erfolgt bei der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft eine Belehrung über die Konsequenzen eines nachträglichen Staatsbürgerschaftserwerbs. Diese muss protokolliert und unterzeichnet werden.

Wird eine fremde Staatsbürgerschaft illegal angenommen, hat das automatisch den Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft zur Folge. Daher sollen auch etwaige Sozialleistungen wie Familienbeihilfe oder Mindestsicherung zurückgefordert werden, die dann zu Unrecht bezogen wurden.

Darüber hinaus fordert die Landeshauptfrau den Bund auf, illegale Doppelstaatsbürger auch noch mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. Außerdem will Mikl-Leitner, dass auf allen Ebenen Druck auf die Türkei ausgeübt wird: „Denn ohne die Bereitschaft der türkischen Behörden zur Zusammenarbeit wird eine umfassende Aufklärung schwierig“, so Mikl-Leitner.