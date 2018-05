Neues Treffen zu strengeren Strafen bei Gewaltdelikten .

Die Ermordung eines siebenjährigen Mädchens in Wien heizt die Debatte weiter an. Staatssekretärin Edtstadler setzt kommende Woche beim Arbeitskreis der Bundesregierung einen weiteren Schritt in Richtung Reform der Strafprozessordnung.