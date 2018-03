Immerhin 3600 berufstätige Frauen im Alter zwischen 28 und 40 Jahren wurden befragt – und das in rund 60 Ländern. Eines der Ergebnisse der vom Wirtschaftsberatungsunternehmen PricewaterhouseCooper durchgeführten Befragung, die der NÖN vorliegen: 48 Prozent der Mütter fühlen sich nach der Babypause bei Beförderungen in ihrem Beruf übergangen. Damit gilt das praktisch für jede zweite junge Mutter.

Bevor diese Frauen die Karenz wegen der Geburt eines Kindes antreten, herrscht bei ihnen beträchtliche Unsicherheit. Dies betrifft die genauen beruflichen Auswirkungen, die die Gründung einer Familie auf die jeweilige Karriere haben kann. Immerhin 42 Prozent der befragten Frauen äußerten diesbezüglich Unsicherheit.

Gut ein Drittel sieht Nachteile im Job

Die Erfahrungen, die nach der Babypause gemacht werden, sind bei mehr als einem Drittel der Betroffenen negativ. Denn 38 Prozent der Befragten haben das Gefühl, dass sich die Inanspruchnahme eines Ausgleichs von Freizeit zum Beruf (Work-Life-Balance) und von Programmen für mehr berufliche Flexibilität sich an ihrem Arbeitsplatz negativ auf die eigene Karriere auswirkt.

97 Prozent der befragten Frauen erklärten, dass ihnen Freude am Job wichtig sei. Gleichzeitig wünschten sich aber fast so viele Betroffene (95 Prozent) eine ausgeglichene Work-Life-Balance. 75 Prozent der befragten Arbeitnehmerinnen gaben an, es sei ihnen wichtig, bis an die Spitze der Karriereleiter zu kommen. Immerhin 82 Prozent waren zuversichtlich, dass sie ihre beruflichen Ziele auch erreichen können.

Mehr Transparenz gewünscht

Nur die Hälfte der Frauen (51 Prozent) ist laut PwC-Studie der Meinung, dass die Arbeitgeber genug für die Gender-Diversität tun. Mehr als die Hälfte der weiblichen Befragten (58 Prozent) gab an, halten größere Transparenz für entscheidend, um ihre Karrieremöglichkeiten zu verbessern. Dazu gehören laut Pricewaterhouse eine offene Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über Erwartungen und klare Informationen über Karrierefortschritte und Erfolge.