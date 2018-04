„Errungenschaften wie acht Stunden Arbeitszeit pro Tag, die die Sozialdemokraten über Jahre hinweg mühsam erkämpft haben, will Schwarz-Blau einfach beseitigen“, äußerte sich Wolfgang Kocevar am Donnerstagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz.

1918 wurde die sozialdemokratische Forderung nach acht Stunden Arbeit pro Tag erfüllt und gesetzlich verankert. „Heute, genau 100 Jahre später, will man in der Entwicklung wieder einen Schritt zurück machen“, meinte Kocevar. „Wo ist jetzt diese Politik des kleinen Mannes, die die FPÖ immer propagiert hat?“

Auch die Kürzung der Mindestsicherung, die Zusammenlegung der Sozialversicherungen, die Abschaffung der AUVA sowie den Abbruch der „Aktion 20.000“ kritisierte die SPÖ Niederösterreich. Am 1. Mai will man den Tag nutzen, um bei Aktionen in den Gemeinden des Landes diese Themen zur Sprache zu bringen.

Die Sozialistische Jugend Niederösterreich war im vergangenen Monat bereits mit einer Widerstandskampagne unterwegs. „Wir werden uns die Zukunft nicht wegnehmen und der Regierung keine ruhige Sekunde lassen“, erklärte Landesvorsitzender Mirza Buljubasic bei der Pressekonferenz.