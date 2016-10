Uni-Absolventen ohne Lehramts-Abschluss unterrichten sozial benachteiligte Kinder – und das äußerst erfolgreich. Diese sogenannten „Fellows“ sind Teil der Aktion „Teach for Austria“, die von der Industriellenvereinigung (IV) und dem Land nun erstmals nach NÖ geholt wurde.

VP-Landesvize Johanna Mikl-Leitner, selbst ehemalige Lehrerin, ist überzeugt: „Schule braucht Innovation, das können wir mit den ,Fellows’ garantieren.“ Diese ergänzen zwei Jahre lang die Lehrerteams an ihrer jeweiligen Schule – natürlich mit pädagogischem Feingefühl ausgestattet, das sie im Rahmen einer eigenen Ausbildung erwerben. Erklärtes Ziel: Kindern neue Perspektiven geben. Derzeit läuft das Projekt an Neuen Mittelschulen in Schwechat, Bad Vöslau (Bezirk Baden) und Strasshof (Gänserndorf).