"Unsere Wirtinnen und Wirte sind eine tragende Säule der NÖ Tourismuswirtschaft. Sie sind ein Stück Lebenskultur und das kulinarische Rückgrat im 'Land für Genießer'. In den vergangenen Wochen haben wir bei "Wirtedialogen" intensive Gespräche darüber geführt. Als Ergebnis haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich ein Unterstützungspaket zusammengestellt. Die persönlichen Gespräche im Zuge des "Wirtedialogs" waren sehr hilfreich um sofort - aber auch für die nahe Zukunft - Maßnahmen zur Unterstützung dieser Unternehmergruppe in Angriff zu nehmen", erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

Das Land Niederösterreich und die Wirtschaftskammer Niederösterreich haben sich zum Ziel gesetzt Niederösterreichs Unternehmen in ihrer Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. Das geht natürlich nur, wenn man die Bedürfnisse der Unternehmen laufend hinterfragt und sich stetig austauscht. Gerade die niederösterreichischen Wirtshäuser wurden in den vergangenen Jahren vor besondere Herausforderungen gestellt.

„Aus diesem Grund wurde ein bewährtes Instrument des NÖ Wirtschaftsressorts, der Unternehmerdialog, jetzt auf unsere WirtInnen ausgeweitet und mit dem „Wirtedialog“ ein spezielles Format geschaffen um speziell auf die Bedürfnisse unsere Gastronomie einzugehen und Problemfelder auszuloten“, formuliert LH Johanna Mikl-Leitner ihre Zielsetzung.

Auch für Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich, ist ein regelmäßiger Austausch von großer Bedeutung: „Nur so können wir die relevanten Themen identifizieren und Maßnahmen setzten, damit der Wirteberuf lebens- und lohnenswert bleibt. Gemeinsam werden wir für Wirtinnen und Wirte nützliche Maßnahmen in Angriff nehmen und laufend umsetzen“.

In den vergangenen Wochen wurden gemeinsam mit Wirtschaftskammer Niederösterreich und NÖ Wirtshauskultur bereits 3 Dialogrunden abgehalten an denen rund 70 Wirtinnen und Wirte aus allen Vierteln Niederösterreichs teilnahmen. „Der Wirtedialog hat sich bereits jetzt als sinnvolles Dialoginstrument bewiesen und wird aus diesem Grund institutionalisiert und in regelmäßigen Abständen weiter geführt. Aus den zahlreichen Anliegen und Anregungen können bereits rasch erste Unterstützungsmaßnahmen in Angriff genommen werden, betont Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

In vielen Unternehmen besteht Bedarf für kleinere, kurzfristige Investitionen wie beispielsweise Innenraumgestaltung. Dazu wird ab Jänner 2018 ein zeitlich befristeter Fördercall „Gastgeber 2018“ angeboten, bei dem die bislang angesetzte Investitions-Untergrenze von € 10.000,-- auf € 5.000,-- herabgesetzt wird und der von Jänner bis April 2018 rasche und unbürokratische Förderung bei kleinen Investitionen bietet. Dabei können für Investitionen in einer Größenordnung zwischen € 5.000,-- und € 30.000,-- 20% Zuschuss gewährt werden. Durch einfache Online-Einreichung und die Möglichkeit den Investitionskostennachweis über die Bestätigung eines Steuerberaters zu erbringen, kann die Aktion rasch und unbürokratisch abgewickelt werden. Zudem müssen die Investitionen nicht im Anlagevermögen aktiviert werden.

Oftmals werden von den WirtInnen auch die Verfahren zu den Betriebsanlagen problematisch gesehen. Es geht darum, dass kein Verfahren zu lange dauern soll. Aus diesem Grund wurde als besondere Service-Einrichtung eine Ombudsstelle für Betriebsanlagen beim Land NÖ eingerichtet. Die Ombudsstelle für Wirtschaftstreibende zu Betriebsanlagen im Land NÖ ist unter der Telefonnummer 02742-9005-13549 erreichbar.

Im Hinblick auf die grundsätzlich im fünf-Jahres-Zyklus verpflichtende Überprüfung der Betriebsanlagen nach § 82b der Gewerbeordnung werden seitens der Wirtschaftskammer Niederösterreich bereits jetzt kostenlose Beratungen angeboten. Diese Beratungen sollen in Zukunft verstärkt beworben werden um sie noch mehr Betrieben zugänglich zu machen. Das Land Niederösterreich wird das Mehr an Beratungsleistungen finanziell unterstützen.

Ein weiteres Thema der WirtInnen, die oft auch Nächtigungsmöglichkeiten anbieten, war die durchgeführte Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Beherbergung von 10% auf 13%. Bohuslav: „Die Erhöhung stellt einen deutlichen Wettbewerbsnachteil für den österreichischen Tourismus dar. Ich werde mich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass diese Erhöhung wieder zurück genommen und der Mehrwertsteuersatz bei Beherbergung auf 10% herab gesetzt wird.

Die Themen Ausbildung und Lehrlinge wurden ebenfalls sehr oft von den Betrieben angesprochen. Verschiedene Ansätze sollen auch auf Bundesebene weiterverfolgt werden wie zum Beispiel die Flexibilisierung der Praxiszeiten in der Lehrlingsausbildung.

Um qualifiziertes Personal für die Zukunft zu sichern sollen in naher Zukunft auch Projekte umgesetzt werden, um Jugendliche bereits in den Schulen anzusprechen und Ihnen die Tourismusberufe näher zu bringen. Es geht darum, das Wirtshaus als Arbeitsplatz wieder interessanter zu machen und so Personalprobleme abzubauen.

