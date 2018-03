Bernhard Wachter ist Trafikant. Für seine Stammkunden hält er das neueste Universum-Magazin oder die obligatorischen zwei Packerl Marlboro schon bereit, bevor sie seine Trafik in Pfaffstätten (Bezirk Baden) betreten haben.

Trafiken erfüllen einen Nahversorgungsauftrag. Für Wachter selbst ist die Trafik, die er im Vorjahr neu eröffnet hat, eine gute Möglichkeit, unabhängig zu sein. Denn er ist, wie 53 Prozent aller Trafikanten in Österreich, körperlich beeinträchtigt. „Die Selbstständigkeit ist reizvoll. Man ist sein eigener Chef.“

WKNÖ Landesgremium der Tabaktrafikanten; Foto: WKÖ; NÖN-Grafik: Bischof

Für Menschen mit Behinderungen stellen Trafiken oft die einzige Möglichkeit für geregelte Arbeit dar. Ein Fakt, der das Trafiken-Sterben in den vergangenen 20 Jahren jedoch nicht aufhalten konnte. Ein Blick auf die Zahlen zeigt aber jetzt eine leichte Entspannung: Die Talfahrt des Trafiken-Sterbens hat sich verlangsamt. Im Vorjahr gab es sogar um vier Trafiken in NÖ mehr als 2016. „Die Talfahrt ist gebremst“, bestätigt auch der Pöchlarner Josef Prirschl, Obmann des WK-Bundesgremiums der Tabaktrafikanten.

Rosig ist die Situation aber in keinem Fall. Sieht man etwas weiter zurück, lässt sich erkennen: Vor 20 Jahren, also im Jahr 1998, gab es noch knapp 1.550 Trafiken und Tabakverkaufsstellen in NÖ – davon knapp 470 Trafiken. Diese Zahl hat sich auf 1.286 und 430 Trafiken reduziert. Bundesweit gab es 1998 noch 9.110 Verkaufsstellen, aktuell sind es gut 5.610.

Kreativität ist das Gebot der Stunde

Rund die Hälfte ihres Umsatzes machen Trafiken mit Tabakwaren, dieser ist aber rückläufig. „Real sinken die Einnahmen aus dem Tabakverkauf“, sagt Prirschl. Was die Branche zittern lässt: Mit 1. April kommt die vorläufig letzte Tabaksteuererhöhung der Regierung. Diese plant, in der aktuellen Legislaturperiode die Tabaksteuer ab 2019 nicht mehr anzuheben. „Dann bleibt der Preis stehen. Das ist gut für Konsumenten, aber schlecht für uns“, sagt Prirschl.

Josef Prirschl, Obmann WK-Bundesgremium Tabaktrafikanten. | Gerald Lechner

Die Vorgängerregierung hat automatische Erhöhungen der Tabaksteuer nach einem Modell fixiert, von dem Trafikanten, Industrie und Staat profitierten. „Werden keine Steuern erhöht, findet keine Preisentwicklung statt. Denn am Markt herrscht großer Wettbewerb.“

Um in Zukunft überleben zu können, müssen Trafikbetreiber jedenfalls kreativ sein. „Ab Mitte des Jahres können Trafiken etwa Coffee to go anbieten. Auch Cashback, die Auszahlung von Bargeld, steht vor der Tür“, erklärt Prirschl. „Wir denken auch darüber nach, einfache Bankgeschäfte anzubieten.“