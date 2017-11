Wenige Wochen nach seinem 52. Geburtstag ist der Pressesprecher im SPÖ-Landtagsklub, Andreas Fiala, an den Folgen eines Unfalls verstorben. „Fidschi“, wie er genannt wurde, war bei einem Familienurlaub in Thailand gestürzt. Wieder daheim, hatte sich sein Zustand verschlechtert, eher er am Dienstag der Vorwoche verstarb.

Andreas Fiala war ursprünglich Fahrdienstleiter, begann begleitend Publizistik und Politikwissenschaft zu studieren und schloss dieses Studium 1994 ab. Bereits früh setzte er sein Wissen als freiwilliger Pressemitarbeiter in der SPÖ Bezirksorganisation St. Pölten ein. 1997 begann er, hauptberuflich in der SPÖ NÖ zu arbeiten und entwickelte sich dort zur „Stimme der SPÖ“. Fiala war auch SP-Gemeinderat in St. Pölten. Die Trauerfeier für Andreas Fiala findet am Freitag, 1. Dezember, um 14 Uhr am Hauptfriedhof statt.