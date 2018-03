Lange Wartzeiten in den Ordinationen von Kassenärzten führen jetzt zu Konsequenzen. Wie der NÖN im Gesundheitsministerium bestätigt wird, ist nun ein Termin für ein Gipfelgespräch mit Ministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) vereinbart. Die Chefin des Sozial- und Gesundheitsressorts wird zur Suche nach Lösungen wegen der langen Wartezeiten für kranke Menschen am 8. März mit Vertretern des Hauptverbandes der Sozialversicherungen und der Ärztekammer zu einer Aussprache zusammentreffen.

Anlass für das Gipfelgespräch mit der Gesundheitsministerin sind die Beschwerden über das lange Warten in Ärzte-Ordinationen während der Semesterferien in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland vor rund einem Monat. Daraufhin hat Hartinger-Klein kurzfristig die Einberufung eines Treffens mit Verantwortlichen im Gesundheitswesen angekündigt. Jetzt wurde der NÖN erstmals der 8. März als Datum für dieses Gespräch genannt.

Vorkehrungen gegen Patieten-Stau

Ein Mitgrund für die langen Wartezeiten in manchen Ordination war neben dem Umstand, dass auch niedergelassene Ärzte die Semesterferienwoche für einen Urlaub genützt haben, vor allem auch die wachsende Zahl an Grippepatienten. Im Mittelpunkt des Treffens der Gesundheitsministerin mit Sozialversicherungs- und Ärztekammervertretern sollen Möglichkeiten stehen, wie längeren Wartezeiten in Ordinationen künftig vorgebeugt werden kann.

Erst vor wenigen Tagen sind Ministerin Hartinger, der Chef des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, Alexander Biach, und Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart gemeinsam bei einer Pressekonferenz in Wien aufgetreten. Dabei ging es darum, dass für die Finanzierung von Lehrpraxen für angehenden Allgemeinmediziner 25 Millionen Euro locker gemacht wurden.