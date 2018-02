62 Prozent der Niederösterreicher sind besonders stolz auf die Natur und Landschaft in ihrem Bundesland. Das zeigt eine repräsentative Studie von Sabine Beinschab vom Institut Research Affairs. Stolz sind die Niederösterreicher auch auf Gastronomie, Kultur, Infrastruktur und Freizeitangebote. Weniger stolz sind sie auf die Jobsituation und die Politik.

Elena Schweitzer / shutterstock

Die Lebensqualität beurteilen die Niederösterreicher durchwegs sehr positiv. Jeder Vierte ist sogar der Meinung, dass es sich in Niederösterreich besser lebt als überall sonst in Österreich – in St. Pölten ist es sogar jeder Dritte. „Vor allem Männer, Ältere und höher Gebildete wissen ihr Bundesland besonders zu schätzen“, erklärt Beinschab. Nur sechs Prozent der Niederösterreicher beurteilen die Lebensqualität in Niederösterreich hingegen als schlechter als in anderen Bundesländern.