Elektroautos: NÖ fordert 5.000-Euro-Ankaufs-Prämie .

Das Land Niederösterreich fordert vom Bund eine Ankaufs-Prämie für Elektroautos. Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) sprach am Montag in einer Pressekonferenz von 5.000 Euro, um den Umstieg zu forcieren. Am Sonntag hatte Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) bereits eine Förderung des Ankaufs von E-Autos in Aussicht gestellt.