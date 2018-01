FPÖ-Rekord trotz NS-Liederbuch-Affäre? .

Vor Kurzem konnte die FPÖ noch ziemlich sicher sein, bei der NÖ-Wahl das größte Plus im Lande zu schaffen - und locker das von Spitzenkandidat Udo Landbauer ausgegebene Wahlziel des besten FPÖ-Resultats zu erreichen. Mit der am Dienstag aufgebrochenen NS-Liedgut-Affäre in Landbauers Burschenschaft Germania ist es fraglich, ob die FPÖ tatsächlich so gut abschneidet wie sie die Umfragen hoffen ließ.