Der 40-Jährige folgt damit auf Robert Laimer, der im November als Abgeordneter in den Nationalrat gewechselt war. Neue Gemeinderätin wird Gabriele Vavra, die seit 2016 Vorsitzende der Sektion 18 (Harland, Altmannsdorf, Windpassing) ist. Die 54-Jährige ist Abteilungsleiter-Stellvertreterin der Organisationseinheit Ambulatorien-, Baumanagement und Controlling der NÖ Gebietskrankenkasse und folgt im Gemeinderat auf den verstorbenen Andreas Fiala. Heinz Hauptmann wird neuer SP-Fraktionschef im Kontrollausschuss.

Politisch kein Unbekannter ist Harald Ludwig, der nach mehr als zehnjähriger Pause in den Gemeinderat zurückkehrt. Bereits 2001 zog er als 24-Jähriger und damals jüngster Mandatar noch unter Bürgermeister Willi Gruber in den Gemeinderat ein, wurde dann sogar stellvertretender Vorsitzender im Kontrollausschuss. Sechs Jahre später schied er allerdings aus dem Gemeinderat aus und legte auch den Vorsitz der Sektion 19 (Spratzern-Neuhart) zurück. Seit 2011 ist Ludwig Vorsitzender der Sektion 8b im Süden der Stadt. Ludwig, der von 2008 bis 2013 Assistent des damaligen AKNÖ-Präsidenten Hermann Haneder war, ist seit 2013 Bezirksgeschäftsführer der SPÖ und seit 2016 als Regionalgeschäftsführer auch für den gesamten Zentralraum zuständig.

Wie die Aufgaben im Gemeinderat neu verteilt werden, was die anderen Fraktionen zur Personal-Rochade bei der SPÖ sagen und was sich Bürgermeister Matthias Stadler von den neuen Mandataren erwartet lesen Sie in der Printausgabe der NÖN sowie im E-Paper am nächsten Dienstag.