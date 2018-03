Unter dem Motto „Danke“ fand am Dienstag, in den Räumlichkeiten der Landespersonalvertretung im Landhaus in St. Pölten die Verabschiedung des langjährigen Obmannes der Landespersonalvertretung Hans Freiler statt. Gleichzeitig wurde dem neuen Obmann Hans Zöhling, vormals Obmann-Stellvertreter, der im Vorfeld in einer Sitzung mit großem Vertrauen gewählt wurde, gratuliert. Gekommen waren unter anderen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Landesrat Karl Wilfing, der Zweite Landtagspräsident Gerhard Karner sowie Landesamtsdirektor Werner Trock und sein Stellvertreter Johann Lampeitl.

Das viele Lob und die viele Anerkennung, die er in den Dankesreden erhalten habe, könne er sofort an seine Kolleginnen und Kollegen sowie Funktionärinnen und Funktionäre weitergeben, so Freiler. Am Ende seiner Laufbahn als Obmann der Landespersonalvertretung könne er „sehr stolz“ sein, es sei für ihn eine Ehre gewesen, so lange im Land als Obmann arbeiten zu dürfen. Er bedankte sich für das Vertrauen, das ihm geschenkt worden ist. „Es gibt keine bessere Sozialpartnerin“, bedankte sich Freiler bei Landeshauptfrau Mikl-Leitner für die „Kommunikation, die sehenswert ist“. Seinem Nachfolger gratulierte er herzlich.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte dem neuen LPV-Obmann Hans Zöhling. (v.l.n.r.)

| NLK Burchhart

„Mit dem heutigen Tag trete ich in die Fußstapfen des längstdienenden Obmannes der Landespersonalvertretung“, bedankte sich Zöhling bei Freiler für die Zusammenarbeit. Freiler habe immer eine offene Tür gehabt und Kolleginnen und Kollegen in den schwierigsten Situationen weitergeholfen. Er habe eine „zutiefst menschliche und tolle Art“. „Wir waren ein gutes Team“, wünschte Zöhling Freiler alles Gute.