Bei der Bilanz über das abgelaufene Geschäftsjahr legte VP-Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit der Führung der Fibeg (NÖ- Finanz- und Beteiligungsmanagement) dar, dass der NÖ Generationenfonds, wie die Veranlagungen des Landes nun genannt werden, eine Netto-Perfomance von 1,4 Prozent erzielt hat. Somit konnten daraus 29,5 Millionen Euro dem Budget des Landes zugeführt werden.

In Summe lag die Wertsteigerung in den vergangenen fünf Jahren bei durchschnittlich plus 3,6 Prozent, also bei 505,4 Millionen Euro. Fibeg-Geschäftsführer Johannes Kern: „Damit liegen wir über dem Ertragsziel, das der Landtag vorgegeben hat.“ Warum ein Jahr zuvor noch das Doppelte erwirtschaftet worden war, erklärte Kern mit dem schwierigen Umfeld, etwa den Niedrigzinsen. Zudem sei man im Auftrag des Landtags immer noch weniger Risiko eingegangen. Kern: „Für das geringe Risiko haben wir mit den 3,6 Prozent einen vernünftigen Ertrag erzielt.“

Erträge für soziale Maßnahmen im Land

Landesfinanzreferentin Johanna Mikl-Leitner betonte, dass die Erträge ausschließlich sozialen Maßnahmen zugute kommen. Mikl-Leitner: „Alle Erträge des Generationenfonds kommen ausschließlich sozialen Maßnahmen zugute. Auch bei den Finanzausgleichs-Verhandlungen hat Niederösterreich ein gutes Ergebnis erzielt. Die Absicherung im Pflege- und Krankenhausbereich sowie der Strukturfonds, von dem Niederösterreich sehr profitiert, geben Sicherheit, im Sozialbereich in den nächsten Jahren gut auszukommen.“

Dass nur 29,5 Millionen Euro in das Budget geflossen sind, liegt an den Vorgaben des Landes. Zu Beginn der Veranlagungen der Wohnbaugelder wurden fix 150 Millionen Euro dem Budget zugeführt. Jetzt werden nur noch die Zinserträge zugeführt, um den Kapitalstock des Generationsfonds erhalten zu können.