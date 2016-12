Neben dem Löwenherz-Preis, der sozial engagierte Menschen in Niederösterreich auszeichnet, wird ab dem kommenden Jahr das Engagement der Ehrenamtlichen gewürdigt. „Wir sind Niederösterreicher“ heißt der neue Preis, der vom Verein „PRO NÖ“ ins Leben gerufen wird. „Dabei sollen jene Personen vor den Vorhang geholt werden, die Besonderes leisten, egal ob in Kunst, Kultur, Freizeit, Sport, Religion oder Politik“, erklärt die Präsidentin des Vereins, Landeshauptmannstellvertreterin Karin Renner.

Und Vorstandsmitglied Ilona Tröls-Holzweber ergänzt: „Engagierte Menschen sollen motiviert werden, sich mit ihrem Projekt um eine Auszeichnung zu bewerben. Bislang noch nicht engagierte Menschen möchte PRO NÖ anregen, sich freiwillig zu engagieren.“

Der neue NÖ-Ehrenamtspreis „Wir sind Niederösterreicher“ ist mit 1.000 Euro dotiert und wird in drei Kategorien vergeben. Pro Kategorie werden drei Preise vergeben. Außerdem wird ein Sonderpreis für Innovation im Ehrenamt verliehen. Das die Niederösterreicher ein großes Herz haben, zeigen die Daten über die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Land.

194 Millionen Stunden ehrenamtlich geleistet

Über 660.000 Personen sind in unserem Bundesland ehrenamtlich tätig. Das sind über 47 Prozent der Bevölkerung. Die Freiwilligen leisten in ihren vielfältigen Engagements in Niederösterreich nicht weniger als 194 Millionen Arbeitsstunden.

Das entspricht einem Produktionswert von 3,1 Milliarden Euro. „Das Freiwilligenwesen ist für eine funktionierende Gesellschaft eine der wertvollsten Säulen für Sicherheit, Lebensqualität und soziale Verantwortung“, betonte Renner.