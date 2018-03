GKK/Ärzte: Nein zur „Zerschlagung“ des Netzwerks.

Gebietskrankenkassen und Ärztekammern schwören sich in der „Salzburger Deklaration“ ( wir hatten berichtet, siehe hier und unten) auf den Erhalt der Selbstverwaltung durch die Dienstgeber- und Dienstnehmervertreter ein. Das Papier liegt der NÖN vor.

„Salzburger Deklaration“ Krankenkassen und Ärzte vereint gegen Fusion

„Eine Zerschlagung der sicheren und leistungsstarken Netzwerke auf Landesebene zugunsten einer zentralistischen Struktur auf Bundesebene lehnen wir ab.“ In dieser Willenserklärung gipfelt die „Salzburger Deklaration“ (Auswirkungen für Niederösterreich siehe eigenen Bericht auf noen.at) der neun Gebietskrankenkassen und neun Ärzte-Länderkammern, die am Karfreitag in Salzburg unterzeichnet wurde.

In dem Papier, das der NÖN vorliegt, treten die Kassen- und Ärztevertreter unmissverständlich für eine „möglichst wohnortnahe“ Gesundheitsversorgung ein. Damit wappnen sie sich für Gespräche mit der Bundesregierung über Fusionspläne in der Sozialversicherung.

Im Detail haben sich Krankenkassen und Ärztekammer auf folgende Punkte verständigt:

Erhalt der regionalen Krankenversicherungen mit Planungs- und Beitragshoheit;

Absicherung der „echten regionalen Selbstverwaltung“ aus Dienstgebern und Dienstnehmern in den Krankenkassen, „weil sie die Bedürfnisse der Patienten und Finanzierer am besten kennen“, Ablehnung der Reduktion der

Selbstverwaltung auf ein reines Aufsichtsorgan;

Autonome Finanzierung und Verwaltung der Krankenkassen und Beibehaltung der Dualität der Beitragsprüfung durch Kassen und Finanzbehörden;

Fortbestand der bestehenden autonomen Gesamtvertragsstrukturen zwischen Kassen und Kammern, weil nur diese die regionale bestmögliche Versorgung garantieren;

Wiederherstellung der Strukturen, die den Kassen die Abdeckung der versicherungsfremden Leistungen durch die Bundesregierung garantierte;

Solidarität und Risikoausgleich zwischen den Krankenversicherungen (Ausgleichsfonds);

Freiheit, finanzielle Mittel auch in der Region für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auszugeben, wo sie erwirtschaftet wurden;

Berücksichtigung des Fachwissens der Ärzteschaft bei der Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen;

Rasche Maßnahmen, wie sie auch im Regierungsprogramm vorgesehen sind, zur Stärkung der Wertschätzung der Kassenärzteschaft, weil nur sie die soziale medizinische Versorgung für alle Bevölkerungsgruppen garantiert:

Diese Deklaration wurde für Niederösterreich von NÖGKK-Generaldirektor Jan Pazourek und vom Kammeramtsdirektor der NÖ-Ärztekammer, Martin Duhan, am 30. März 2018 unterzeichnet.