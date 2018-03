Für Autofahrer aus dem Ausland, die in Niederösterreich oder auf anderen Straßen in Österreich beim Rasen ertappt werden, gibt es nun härtere Zeiten. Österreich schließt mit Bulgarien, Kroatien und Ungarn internationale Abkommen ab. Damit sollen fällige Verkehrsstrafen, etwa wegen Schnellfahrens, in den jeweiligen Heimatländern rascher und effizienter einkassiert werden können.

Das wird möglich, weil die Behörden aus Österreich und den drei betroffenen Ländern künftig besser als bisher zusammenarbeiten werden. Der Beschluss der Abkommen stand am Mittwoch auf der Tagesordnung des Nationalrates, nun muss noch der Bundesrat zustimmen.

Ein Million Verkehrsdelikte durch ausländische Lenker

Konkret wird für die grenzüberschreitende Verfolgung von Verkehrsdelikten ein sogenanntes Durchführungsabkommen beschlossen. Das betrifft die Amts- und Rechtshilfe in jenen Fällen, bei denen die Fahrzeuglenker den Aufforderungen nach Strafzahlungen nicht nachkommen. Das gilt aber auch für jene Fälle, in denen die Identität des tatsächlichen Autolenkers nicht bekannt gegeben wird.

Zwar erlaubt eine EU-Richtlinie bereits seit Jahren, dass Daten von ausländischen Fahrzeuglenker automatisch abgerufen werden können. Allerdings war es bisher dennoch schwierig, die Strafen dann im jeweiligen Heimatland zu vollstrecken. Laut dem FPÖ-Abgeordneten Günther Kumpitsch werden von den jährlich rund fünf Millionen Verkehrsdelikten rund eine Million von Lenkern mit ausländischen Kennzeichen begangen.