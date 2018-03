Der überraschende Freispruch für zwei mittlerweile 19jährige Asylwerber am Dienstagabend, die wegen angeblicher Vergewaltigung einer 15-Jährigen in Tulln im Vorjahr als Angeklagte vor Gericht gestanden waren, sorgt für ein Nachbeben. Der neue FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl tobte regelrecht: „Zuerst das Kippen der Mindestsicherungslösung in Niederösterreich, jetzt dieses Skandalurteil. Es sieht danach aus, als wären unsere Landsleute vor der Justiz benachteiligt gegenüber Zuwanderern“.

Die beiden Tatverdächtigen waren vor einem Schöffensenat im Zweifel freigesprochen worden. Zwei Schöffen waren für einen Freispruch gewesen, zwei für einen Schuldspruch. Die Urteile gegen die beiden Asylwerber sind nicht rechtskräftig, die beiden Burschen wurden enthaftet. Die Staatsanwaltschaft hat sofort Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet.

Beide Burschen wurden freigelassen

Damit stellt sich die Frage, wie es nach der Freilassung der beiden Asylwerber weitergeht. Waldhäusl erklärte dazu am Mittwoch in einer Aussendung: „Ich habe den Fall prüfen lassen. Demnach gibt es Gründe dafür, dass es in Niederösterreich für diese beiden Asylwerber keine Leistungen aus der Grundversorgung geben wird.“