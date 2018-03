Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl hatte von einem „Skandalurteil“ gesprochen (NÖN.at berichtete), in den sozialen Medien war die Empörung groß: Der Freispruch im Zweifel am Landesgericht St. Pölten gegen zwei Asylwerber vor Gericht im Prozess um die Vergewaltigung einer 15-Jährigen im Vorjahr in Tulln ließ die Wogen hochgehen.

Am Donnerstag rückte der Generalsekretär des Justizministeriums, Christian Pilnacek in der Austria Presse Agentur aus, um die Justiz in Schutz zu nehmen. Er versicherte auch, dass bei den Ermittlungen „nicht geschlampt“ worden sei.

Schöffengericht: Beweismittellage nicht ausreichend für Schuldsprüche

Das Schöffengericht habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es sei nach Würdigung der Beweismittellage im Zweifel nicht für Schuldsprüche reiche, argumentierte der Generalsekretär des Justizressorts. Bei allem Verständnis für das Opfer, das „zutiefst bedauernswürdig“ müsse, müsse man respektieren, dass ein Gericht nicht darüber hinwegkönnen, wenn Zweifel an einer Schuld stark seien.

Die Staatsanwaltschaft habe alles gemacht, um den Fall zur Anklage zu bringen, betonte Pilnacek. Das sei erfolgt, um dem Gericht eine fundierte Grundlage für eine Beurteilung der Schuld der Angeklagten zu liefern, versicherte er. Die Staatsanwaltschaft hat schon am Dienstag nach dem überraschenden Urteilsspruch, nach dem die beiden Asylwerber auf freien Fuß gesetzt worden sein, prompt Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt.

Arbeitsgruppe der Regierung berät über Verschärfungen

Das Urteil ist Wasser auf die Mühlen der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung, die meint, Delikte gegen Leib und Leben würden zu wenig streng bestraft. Eine eigene Arbeitsgruppe unter der Leitung der Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP), ist beauftragt worden, bis zum Frühjahr 2019 Vorschläge für Änderungen zu machen. Die Arbeitsgruppe hat vor wenigen Wochen ihre Tätigkeit aufgenommen.