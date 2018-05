Nach monatelangem Pingpong zwischen Bund und Ländern um die Mehrkosten durch die Streichung des Pflegeregresses sind die Verhandler nun ein Stück weiter. Die Grundlagen für die Berechnung sind geklärt. Außerdem ist Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) bereit, mehr als die bisher vorgesehenen 100 Millionen Euro dafür zu zahlen. Länder und Städte haben die Zusatzkosten sogar mit 500 bis 600 Millionen Euro beziffert.

Nach der Gesprächsrunde Lögers mit Landesfinanzreferenten am Montag wurde keine genau Summe für die Mehrkosten genannt. Jetzt bemüht man sich, einen Vorschlag dafür bis zur Konferenz der Landeshauptleute am 16./17. Mai in Wien auszuarbeiten. Die Ländervertreter, Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Wiens Vizebürgermeisterin Renate Brauner (SPÖ), zeigten sich erfreut, dass der Bund vom Nein zu einer höheren Summe als 100 Millionen Euro abgerückt ist.

Alle Verhandler sind mit Klärung zufrieden

Löger war zufrieden, dass ein Konsens über die Grundlagen erreicht worden sei. Wallner bedankte sich beim Finanzminister ausdrücklich für den Fortschritt. Für Brauner ist nun "außer Streit gestellt", dass eine Differenz für die Finanzierung besteht.

Wie man sich als Politiker angesichts eines so dürftigen Ergebnis nach wochenlangem Hin und Her fühle? "Das ist nicht dürftig. Wir lassen alle miteinander die Menschen sicher nicht hängen", lautete entrüstet Brauners Antwort. Wien habe bereits 111 Millionen Euro bereitgestellt.

"Habe als Politiker kein schlechtes Gefühl dabei"

Wallner verwies mit Nachdruck darauf, dass die betroffenen Menschen schon seit Anfang 2018 vom Wegfall des Pflegeregresses profitierten. "Da habe ich als Politiker kein schlechtes Gefühl dabei", versicherte er.

Finanzminister Löger hob hervor, er habe seit Jänner stets das Ende des Klärungsprozesses bis Ende April angekündigt. Er habe daher auch als Politneuling nun "ein gutes Gefühl". Lediglich Lögers Erkrankung hat dazu geführt, dass sich die Klärung um einige Tage verzögert hat.