Bezirk Amstetten: St. Peter in der Au

Bezirk Baden: Altenmarkt an der Triesting

Bezirk Bruck an der Leitha: Hainburg an der Donau

Bezirk Gänserndorf: Gänserndorf

Bezirk Gmünd: Litschau

Bezirk Hollabrunn: Retz

Bezirk Horn: Röschitz

Bezirk Korneuburg: Sierndorf

Bezirk Krems: Langenlois

Bezirk Lilienfeld: Lilienfeld

Bezirk Melk: Ybbs an der Donau

Bezirk Mistelbach: Poysdorf

Bezirk Mödling: Mödling

Bezirk Neunkirchen: Pitten

Bezirk Scheibbs: Reinsberg

Bezirk St. Pölten: Rabenstein an der Pielach

Bezirk Tulln: Klosterneuburg

Bezirk Waidhofen/Thaya: Waidhofen an der Thaya

Bezirk Wiener Neustadt: Lichtenwörth

Bezirk Zwettl: Zwettl

Sonderpreis:

Stadt mit eigenem Statut: Waidhofen an der Ybbs