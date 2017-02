VÃ¶sendorf

120 Delegierte des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) hatten sich im Kultursaal Vösendorf versammelt, um den Wechsel an der Spitze in NÖ zu vollziehen. Nach zehn Jahren nahm Präsident Günter Ernst – sichtlich sehr gerührt – Abschied. Mit einer positiven Bilanz. Die Zahl der Mitglieder ist in seiner Zeit gewachsen. Und bei der Wirtschaftskammerwahl wurden Zugewinne verzeichnet.

Neuer NÖ Präsident ist der Badener Marcus Meszaros-Bartak (35), der unternehmerisch als Architekt, Gastronom, Ziviltechniker und Unternehmensberater tätig ist. Er gab sich in Richtung seines Vorgängers sehr selbstbewusst: „Du wirst noch sehr stolz auf mich sein.“

Bei der Wahl erhielt er allerdings nur unter 60 Prozent Zustimmung (siehe Politische Randnotizen).