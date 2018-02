Die Idee klang gut, bei der Ausführung ist Luft nach oben. Das Bundesministerium für Inneres hat wieder Probleme mit den potenziellen Wählern. Dank des ZeWaeR können nun die mit einem amtlichen Lichtbildausweis bewaffneten Wahlberechtigten in jeder Gemeinde ihre Stimme abgeben – wenn sie es können, was aber vergangene Woche nicht immer und überall der Fall war.

Das Frauen*volksbegehren, das Volksbegehren „Don’t Smoke“ und ein spezielles Europavolksbegehren waren für Leitungen und Server des Innenministeriums zu viel. Immer wieder war eine Stimmabgabe in vielen Gemeinden in Niederösterreich nicht möglich. Dachte man erst an Probleme in den Gemeindeämtern, stellte sich bald heraus, dass der Ärger der toten Leitungen und stillgelegten Server tatsächlich im Ministerium lag und liegt.

Dort habe man sich zwar, so heißt es auf Anfrage, „über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr auf das ZeWaeR gründlich vorbereitet“, war dann aber völlig überrascht, „dass nahezu gleichzeitig durchgeführte Kampagnen für zwei Volksbegehren im Einleitungsverfahren einen noch nie zu verzeichnen gewesenen Zustrom bewirkt haben“. Also gut, wieder einmal höhere Gewalt. Aber diese Woche soll angeblich alles funktionieren.