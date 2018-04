Mit 32 zu 21 Stimmen hat jetzt auch die Länderkammer des Parlaments der Aufweichung des schon 2015 beschlossenen totalen Rauchverbots in Gaststätten zugestimmt. In wenigen Wochen, ab 1. Mai dieses Jahres, gilt damit weiterhin die jetzige Regelung, die es Lokalbetreibern in Niederösterreich wie bundesweit die Möglichkeit von eigenen Raucherbereichen offen lässt.

Die Bundesräte mussten dabei in einer namentlichen Abstimmung Farbe bekennen, wofür sie sind. Die Lockerung des Rauchverbots war auf Drängen der FPÖ mit hörbarem Zähneknirschen auf ÖVP-Seite durchgezogen worden.

Die Freiheitlichen ließen sich auch von gut 591.000 Unterschriften für die Einleitung des „Don’t smoke“-Volksbegehrens nicht von der Lockerung abbringen. Das Innenministerium muss nach der Abgabe der knapp 600.000 Unterschriften in dieser Woche innerhalb von drei Wochen festlegen, wann das Volksbegehren zur eigentlichen Eintragungswoche aufliegen wird.

Hoffen auf eine Million Unterstützer

In der Einleitungsphase hat es noch nie annährend so viele Unterstützter wie für die Anti-Rauch-Volksbegehren gegeben. Die Initiatoren, die Wiener Ärztekammer und die Krebshilfe, hoffen nun auf insgesamt eine Million Unterschriften für das Volksbegehren, um den Druck auf die FPÖ und die Koalition für eine Volksabstimmung zum Rauchverbot, das dann bindend wäre, zu erhöhen.

Eine Ablehnung in der Länderkammer hätte zumindest aufschiebende Wirkung für die von der türkis-blauen Koalition paktierte Aufweichung des Rauchverbots gehabt. Mit mehr als 100.000 Unterstützern für das „Don’t smoke“-Volksbegehren ist aber auch so schon sicher, dass sich der Nationalrat zumindest formal frühestens im heurigen Herbst neuerlich mit dem Rauchverbot beschäftigen muss.