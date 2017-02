In der Volksbegehrenswoche gab es 522.697 gültige Eintragungen. Dazu kommen die 39.854 Unterstützungserklärungen, was dem Volksbegehren ein Ergebnis von 562.552 Unterschriften beschert. Damit liegt es auf Rang 11 aller Volksbegehren.

Die meisten Unterschriften gab es in NÖ mit 154.316, gefolgt von Oberösterreich mit 114.998. In allen anderen Bundesländern blieb die Zahl unter 100.000. Die meisten Unterschriften in NÖ gab es in den Bezirken Amstetten, Baden und St. Pölten-Land.