„Sehr glücklich“ zeigte sich in der Vorwoche Jugendbischof Stephan Turnovszky, dass jetzt die Online-Umfrage zur Bischofssynode 2018 auch deutschsprachig im Internet vorhanden ist. Der Fragebogen wendet sich an alle jungen Menschen zwischen 16 und 29 Jahren. Diese können dabei von ihren Lebensrealitäten und kirchlichen Erfahrungen berichten. Die Bischofssynode 2018 wird dann unter dem Thema „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung“ stehen. Die Antworten werden ausgewertet und finden Eingang in die Synodenvorbereitung.

Mit der Umfrage hatte sich die Bischofskonferenz bereits in ihrer Vollversammlung in Mariazell befasst. Danach betonten die Bischöfe, dass die Vorbereitung der Bischofssynode „deutlich die Handschrift von Papst Franziskus“ und die von ihm geforderte „pastorale Umkehr“ trage. Gemeint sei damit ein „echtes Interesse an den Lebensrealitäten der jungen Menschen“.

Bischof Turnovszky (Erzdiözese Wien) hofft nun auf zahlreiche Beteiligung: „Gerade die zahlreichen kirchlichen Jugendlager und Sommerevents für junge Menschen bieten eine gute Gelegenheit, sich mit der Umfrage und ihren Themen zu befassen“, so der Bischof gegenüber der „kathpress“. Es sei eine verständliche und lebensrelevante Auswahl bei den Themen – von persönlicher Lebensführung bis hin zu social media – gelungen, die Jugendliche auf der ganzen Welt betreffen würden. Bis zum 30. November kann man sich an der Umfrage beteiligen.