„Ein Grund für die hohe Lebensqualität in unserem Bundesland sind die ausgezeichneten Produkte unserer Bäuerinnen und Bauern. Daher bekennt sich Niederösterreich seit jeher zum Anbauverbot für gentechnisch manipulierte Pflanzen. Mit der Neuregelung des Gentechnik-Vorsorgegesetzes gehen wir einen Schritt weiter und schaffen die rechtlichen Grundlagen, dass bei Verstößen gegen das Anbauverbot noch strenger durchgegriffen werden kann“ gibt ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger einen Ausblick auf die kommende Landtagssitzung.

Auf der Tagesordnung steht auch der NÖ Umwelt,- Energie- und Klimabericht, der über die vielfältigen und erfolgreichen Projekte in diesem Bereich Bilanz zieht.

„Niederösterreich hat ein großes Etappenziel erreicht und produziert seit dem Jahr 2015 100 Prozent des benötigten Stromverbrauchs aus erneuerbarer Energie wie Wind, Wasser, Biomasse und Sonne. Denn unser Ziel ist es, den nachfolgenden Generationen eine intakte Natur in einer lebenswerten Region zu hinterlassen. Daher müssen wir auch in Zukunft darauf achten, mit den vorhandenen Ressourcen sorgsam umzugehen. Der nächste Schritt wird das gesetzliche Verbot für Ölheizungen bei Neubauten ab dem Jahr 2019 sein, das gerade in Begutachtung ist“ betont Schneeberger und kündigt in diesem Zusammenhang auch eine Resolution an, in der der Bund aufgefordert wird, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass der Betrieb von Windkraftanlagen und Biogasanlagen dauerhaft möglich und wirtschaftlich ist.

Investitionen in Klinikstandort Gmünd

Um die beste medizinische Versorgung der Niederösterreicher sicherzustellen, investiert das Land laufend in die Infrastruktur der NÖ Landeskliniken. „Der Landtag wird Investitionen in den Klinikstandort Gmünd in der Höhe von 5,6 Mio. Euro beschließen. Damit sorgen wir dafür, dass neben der eben erfolgten Sicherstellung der notärztlichen Versorgung durch den Erhalt aller Stützpunkte, auch das Klinikum auf den neusten technischen Stand gebracht wird“ so Schneeberger.

Im Hinblick auf die aktuelle Stunde zum Thema Hausärzte betont der Klubobmann, dass ein modernes Gesundheitssystem mit der Zeit gehen muss. „Das bedeutet auch neue Versorgungsformen wie Primärversorgungszentren, die den Hausarzt nicht ersetzen, sondern eine wichtige Ergänzung zur hausärztlichen Versorgung sind.