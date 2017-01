Zwei Aktuelle Stunden stehen am Donnerstag in der 45. Landtagssitzung auf der Tagesordnung. Die erste beschäftigt sich mit dem Thema „Integration als oberstes Gebot – Halbierung- der Flüchtlings-Obergrenze“, die zweite hat „Arbeitsmarktlage in NÖ – eine besondere Herausforderung für die NÖ Landespolitik“ zum Thema.

Rosenmaier verweist auf Senkung der Lohnnebenkosten

Klubobmann der SPÖ Niederösterreich Alfredo Rosenmaier meint zur von der ÖVP einberufenen Aktuellen Stunde zur Halbierung der Flüchtlingsobergrenze: „Es ist schwierig, eine genaue Zahl festzusetzen und diese punktgenau anzustreben. Viel wichtiger ist es, ein geregeltes Rückführeinkommen für Flüchtlinge umzusetzen.“

Außerdem soll die die Zahl der illegalen Einreisen gegen Null gehen. „So lange sich die EU in Ohnmacht befindet, muss der Zuzug von der Bundes- und Landespolitik geregelt werden“, betont Rosenmaier.

Die Aktuelle Stunde zur Arbeitsmarktlage in Niederösterreich wird am Donnerstag von der SPÖ einberufen. Laut Alfredo Rosenmaier liegt der Fokus auf der Schaffung von neuen Jobs und der engen Zusammenarbeit mit dem AMS. Obwohl so viele Niederösterreicher wie noch nie zuvor beschäftigt sind, steige die Zahl der Arbeitslosen.

In dem Zusammenhang verweist Rosenmaier auf die Senkung der Lohnnebenkosten. Die Forderung von Bundeskanzler Christian Kern nach einem Mindestlohn von 1.500 Euro sei laut Rosenmaier eine gute Idee, die SPÖ Niederösterreich fordert jedoch eine Anhebung auf 1.700 Euro.

Prölls Privatstiftung kein Thema im Landtag

Die vom Grünen Landtagsklub geforderte Aktuelle Stunde zur Aufklärung der Dr. Erwin Pröll-Privatstiftung wird nicht zustande kommen, da keine andere Partei der Einladung gefolgt ist.

„Damit ist die Chance vertan, sachlich im Landtag über die Privatstiftung zu reden“, erklärt Helga Krismer, Klubobfrau der Grünen im Niederösterreichischen Landtag. Die Grünen sind mit vier Abgeordneten im Landtag vertreten; damit eine Aktuelle Stunde abgehalten werden kann, braucht es sechs Unterschriften.

Die Grünen werden mit 31 Anträgen in den Landtag am Donnerstag gehen, davon sind 25 Bürger-Antrage. Im Zuge der „Demokratie Offensive“ haben die Grünen die Bevölkerung aufgefordert, ihre Anträge einzubringen. Drei Themen davon sind „Keine umweltbelastende Salzstreuung“, „Hilfe bei Hass im Netz und „Arbeitsrechtliche Absicherung für freiwillige Einsatzkräfte“. Damit die Anträge behandelt werden können, muss die Mehrheit im Landtag zustimmen.