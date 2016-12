Kroatien ist ein Staat, der bislang sehr zentral geführt worden ist. Jetzt allerdings will die neue Regierung Wege der Dezentralisierung bestreiten und die Regionen, die sogenannten Gespanschaften, stärker werden lassen. Inmitten dieser Diskussion über das Verhältnis zwischen Zentralstaat und den Gespanschaften wurde zu einer Art „Landeshauptleutekonferenz“ der niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll als Referent geladen. Und der predigte den Regionsvertretern – wobei auch zwei Minister und ein Staatssekretär anwesend waren – „Selbstbewusstsein“.

Pröll in seinem Referat: „Selbstbewusstsein ist die wichtigste Grundlage, um die Kraft, die man in sich trägt, für Fortschritt nutzen zu können.“ Die Regionen müssten sich gegenüber dem Zentralstaat schon „auf die Füße stellen“. Nachsatz: „In Österreich ist der Föderalismus stark verankert. Es gibt aber ein ständiges Spannungsfeld zwischen den Bundesländern und der Zentralregierung.“

"Europa muss mehr zusammenwachsen"

Pröll bekannte sich dabei auch als „überzeugter Europäer und glühender Regionalpolitiker“ zu einem Europa der Regionen. „Europa muss mehr zusammenwachsen. Es gibt zu Europa keine Alternative, es gibt auch zu den Regionen als stärkender Motor keine Alternative“, so der Landeshauptmann.

Wobei er in diesem Zusammenhang auch auf die Gefahren des wachsenden Nationalismus und Populismus hinwies. Pröll: „Der Rückzug auf das Nationale ist aus meiner Sicht ein Irrweg.“ Was in dem national doch sehr ausgeprägten Kroatien bei den Zuhörern für staunende Gesichter sorgte.