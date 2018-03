Hermann Schultes | APA

Schultes weiter: „Im gestrigen Landesparteivorstand der Volkspartei NÖ ist auch eine richtungsweisende Entscheidung für den Stellenwert und die Zukunft der Landwirtschaft und des gesamten Ländlichen Raums in Niederösterreich erfolgt“, betont NÖ Bauernbundobmann Hermann Schultes: „Landeshauptfrau Hanni Mikl-Leitner und ihr Team stehen für Dynamik und Tatkraft ebenso wie für Wertebewusstsein und Nachhaltigkeit. Mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf sowie mit Landesrat Ludwig Schleritzko hat sie nun zwei starke Partner an ihrer Seite, die als starke Stimmen für einen starken Ländlichen Raum auftreten. Die Volkspartei NÖ und der Bauernbund sind somit schlagkräftig und professionell für die Zukunft aufgestellt,“ so Obmann Schultes.

Petra Bohuslav | APA Helmut Fohringer

Landesleiterin Petra Bohuslav und Landesgeschäftsführerin Dorothea Renner bedanken sich sehr herzlich bei der scheidenden Landesrätin Barbara Schwarz für die sehr gute Zusammenarbeit vor allem in Bereich der Frauen- und Familienpolitik. „Wir Niederösterreicherinnen stehen geschlossen hinter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und dem neuen Regierungsteam und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, sind sich Bohuslav und Renner einig.

Bernhard Heinreichsberger | NOEN, VPNÖ

„Mit je einem bzw. einer Abgeordneten in Landtag und Bundesrat können wir den Jungen in Zukunft eine noch lautere Stimme geben. Künftig sind wir auf allen drei Ebenen vertreten und zeigen von der Gemeindeebene bis hin zum Bundeskanzler sowohl die Wünsche als auch die Probleme junger Menschen auf. Das ist ein großer Schritt für und in die Zukunft unseres Landes“, freut sich JVP-Landesobmann und zukünftiger Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger.

Wolfgang Sobotka | Erich Marschik

NÖAAB-Landesobmann Wolfgang Sobotka und NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern: „Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat im Miteinander mit allen Teilorganisationen die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Mit ihrem Team in der Landesregierung setzt sie auf Erfahrung, Kompetenz, Kontinuität und Neues. Bereits im Vorfeld der Landtagswahl hat sie mit ihrem Fokus auf Arbeit, Familie, Mobilität und Wohnen auf die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Diese Themen sind auch unsere Anliegen und wir werden gemeinsam mit ihr und ihrem Team die richtigen Antworten auf die Fragen unserer Zeit geben. Im Mittelpunkt stehen für uns die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wir gemeinsam mit Johanna Mikl-Leitner und ihrem Team in den kommenden Jahren beantworten werden.“

Landesobmann Präs. a. D. Herbert Nowohradsky freut sich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem neuen Regierungsteam: „Die neue Regierung steht für Internationalität und Modernität aber auch für Stabilität. Die niederösterreichischen Seniorinnen und Senioren stehen geschlossen hinter der Entscheidung der Landeshauptfrau und sind sich sicher, dass auch zukünftig die Schwerpunkte der Seniorinnen und Senioren bestmöglich berücksichtigt werden.“

Sonja Zwazl | NOEN, Kraus

BR Sonja Zwazl, Obfrau des Wirtschaftsbundes und Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich betont: „Wir werden im Team mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Wirtschaftsstandort Niederösterreich weiter stärken und die Anliegen und Bedürfnisse unserer Unternehmerinnen und Unternehmer aufnehmen und umsetzen“. Auch Harald Servus, Direktor des Wirtschaftsbundes, ist davon überzeugt, „dass wir als Wirtschaftsbund gemeinsam mit dem Team der Volkspartei für unsere niederösterreichischen Betriebe eine stabile Zukunft sichern können“.