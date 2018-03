Das Land Niederösterreich kompensiert zumindest teilweise das von der türkis-blauen Bundesregierung vereinbarte Ende der Aktion 20.000 für ältere Arbeitslose. Das treibt die SPÖ noch immer auf die Barrikaden.

Im diese Woche in St. Pölten abgeschlossenen ÖVP-SPÖ-Arbeitseinkommen ist jetzt der Ausbau der Programme und Plätze zur Unterstützung von Menschen über 50 Jahren in Niederösterreich, die ihren Job verloren haben, Fixbestandteil. Niederösterreichs SPÖ-Chef Franz Schnabl ist erfreut, dass es darüber mit der ÖVP im schwarz-roten Arbeitsabkommen bis 2023 eine Einigung erzielt werden konnte.

Ein anderer Schwerpunkt war Schnabl und der SPÖ ebenfalls vorrangig: der Ausbau der Kinderbetreuung. Der VP-SP-Pakt beinhaltet, wie der NÖN bestätigt wurde, vor allem mehr Plätze für Kleinstkinder. Das soll den Müttern ermöglichen, rascher in den Beruf und auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Konkret sind 100 zusätzliche Gruppen für die Betreuung von Kindern im Alter von 1- bis 2,5 Jahren vorgesehen. Wichtig war den Sozialdemokraten auch, dass Englisch in Kindergärten vereinbart wurde.

365-Euro-Jahresticket in Öffis geplant

Im VP-SP-Abkommen sind darüber hinaus vor allem Verbesserungen für Pendler und Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln verankert. Das betrifft einerseits höhere Investitionen, um den Takt von Bahnen und Bussen zu verdichten, sodass sich Wartezeiten verkürzen. Andererseits wurde eine Arbeitsgruppe vereinbart, um den öffentlichen Verkehr durch die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets attraktiver zu machen. Damit wurde eine der Hauptforderungen der Grünen ins schwarz-rote Übereinkommen aufgenommen. Vorbild ist dabei Wien, wo die Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel 365 Euro, also einen Euro pro Tag, kostet.

Als besonderen Verhandlungserfolg erachtet Schnabl weiters, dass nun das Baurecht zu den Kompetenzen der beiden SPÖ-Landesräte gehört. Grund dafür ist, dass die Sozialdemokraten hoffen, im Wege des Baurechts (noen.at berichtete) einen Weg für leistbares Wohnen, einem Problem, mit dem vor allem viele junge Niederösterreicher konfrontiert sind, finden wollen. Dafür soll das Baurecht endlich entsprechend entrümpelt werden, um die Baukosten zu senken.

Schnabl: Keine Koalition

Für andere SPÖ-Anliegen will Schnabl in den kommenden fünf Jahren der neuen Legislaturperiode „werben“. Wichtig ist Niederösterreichs SPÖ-Chef angesichts des VP-SP-Pakts auch eine Klarstellung. „Es wurde lediglich ein Arbeitsabkommen mit der ÖVP abgeschlossen. Wir befinden uns weder in einer Koalition mit der ÖVP noch mit der FPÖ“, betont der SPÖ-Landeschef. Es gibt auch kein rot-blaues Arbeitsabkommen, sehr wohl neben dem VP-SP-Pakt aber auch ein getrenntes VP-FP-Übereinkommen.