Pröll: „Ultimatum ist ein Zeichen der Schwäche“ .

Am Rande der Arbeitsklausur der Volkspartei Niederösterreich in Hinterbrühl hat Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) auch zu erneuten Debatte um die Fortführung der Großen Koalition in der Bundesregierung Stellung genommen.