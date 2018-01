ÖVP hielt Großteil der Wähler .

Die ÖVP hat bei der Landtagswahl in Niederösterreich einen Großteil ihrer Wähler aus dem Jahr 2013 behalten. 85 Prozent davon gaben ihr auch heuer wieder ihre Stimme, wie aus der SORA-Wählerstromanalyse für den ORF hervorgeht. Die größten Abgänge verzeichnete die Partei in Richtung FPÖ und Nichtwähler. Die SPÖ verlor stark an die Nichtwähler, die FPÖ schöpfte bei ÖVP- und Ex-Team Stronach-Wählern.