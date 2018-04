Die ÖVP ist damit praktisch fast doppelt so stark wie die zweitplatzierte SPÖ und die drittplatzierte FPÖ. Das zeigten am Sonntagabend das vorläufige Endergebnis der Salzburger Landtagswahl und die Hochrechnung des Sora-Instituts für den ORF inklusive der Prognose des Wahlkartenergebnisses.

Entsprechend euphorisch fiel die Reaktion von Bundeskanzler ÖVP-Bundesobmann Sebastian Kurz aus. . ÖVP-Landeschef Haslauer hat nun die Wahl zwischen einer schwarz-roten oder einer schwarz-blauen Koalition. Denn einer Dreier-Koalition steht er äußerst skeptisch gegenübersteht, Grünen oder Neos haben alleine mit der ÖVP keine Mehrheit für eine Koalition im Landtag.

Lange Gesichter bei der SPÖ

Bei der SPÖ gab es hingegen lange Gesichter in der Salzburger Landespartei und in der Bundesparteizentrale in Wien. Die SPÖ verlor nach dem bisher schlechtesten Ergebnis bei einer Landtagswahl im Jahr 2013 an diesem Wahlsonntag nochmals gut drei Prozentpunkte. Mit rund 20 Prozent konnte die SPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Walter Steidl nur knapp den zweiten Platz vor der FPÖ halten. Steidl, der 2016 eine der treibenden Kräfte für den Wechsel von Werner Faymann zu Christian Kern an der Spitze der Bundes-SPÖ war, handelte sich damit nicht nur selbst, sondern auch Kern neue Probleme ein.

Die FPÖ mit der jungen Spitzenkandidatin Marlene Swazek, die auch Generalsekretärin der Bundespartei ist, konnte knapp zwei Prozentpunkte dazugewinnen. Mit rund 19 Prozent kamen die Freiheitlichen damit aber fast an das bisher beste Landtagsergebnis für die Blauen im Jahr 1999 heran.