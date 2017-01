Waidhofen an der Ybbs

Der Erfolg ist deutlicher ausgefallen, als erwartet worden war. Bürgermeister Werner Krammer holte mit seiner Waidhofner Volkspartei (WVP) am Sonntag mit einem Erdrutschsieg die absolute Mehrheit zurück. Mit plus sechs Mandaten (siehe Grafik oben). Krammer zur NÖN: „Mit einem derartigen Zugewinn habe ich nicht gerechnet. Es freut mich aber sehr, dass unsere Arbeit von den Bürgern dermaßen honoriert wurde.“

Glücklich auch ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka über das Ergebnis in seiner Heimatstadt: „Die ÖVP hat gezeigt, dass sie mit einem guten Spitzenkandidaten und mit Geschlossenheit Wahlen gewinnen kann.“ Ähnlich die Reaktion von VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner: „Der deutliche Rückgewinn der absoluten Mehrheit zeigt auf der einen Seite, dass die Volkspartei auch in Städten sehr gut punkten kann, und auf der anderen Seite, was gute Organisation in einem Wahlkampf ausmacht.“ VP-Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner war nach Waidhofen gekommen, um dem Team zu gratulieren: „Der Schlüssel dieses Erfolgs ist die Bürgernähe Werner Krammers.“

Vier Mandate verloren hat indessen die SPÖ. Für deren Landesgeschäftsführer Robert Laimer ist klar, dass da nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden kann. Zu den Gewinnern zählten noch die Liste Fufu (plus zwei Mandate) und die FPÖ (plus ein Mandat). Was ein Lob von FP-Landesparteiobmann Walter Rosenkranz einbrachte: „Die FPÖ wird mit diesem Ergebnis weiterhin solide Oppositionsarbeit leisten.“

In Grünbach (Bezirk Neunkirchen) hingegen konnte die SPÖ jubeln. Dort hatte die ÖVP Neuwahlen ausgelöst und verloren. Die SPÖ mit Bürgermeister Peter Steinwender holte sich die absolute Mehrheit mit 12 Mandaten. Die ÖVP schaffte nur sieben, die FPÖ keines. SPÖ-Landesgeschäftsführer Robert Laimer: „Das ist wirklich ein erfreuliches Ergebnis.“