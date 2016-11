„Europa“ war am 18. November zu Gast am Waldland-Hof in Oberwaltenreith, um die ehemalige Waldviertler EU-Abgeordnete Agnes Schierhuber in den „Unruhestand“ zu verabschieden: Sie legte nach 13 Jahren ihre Funktion als Obfrau des Waldviertler Sonderkulturenvereins, der hinter der Marke Waldland steht, nieder.

Der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler, der Präsident der Europäischen Volksparteien Joseph Daul, Bauernbund-Präsident Jakob Auer und VP-Landtagspräsident Hans Penz lobten Schierhuber für ihre Verlässlichkeit, ihre Geduld, aber auch für ihre Hartnäckigkeit und Offenheit für Neues.

Zum neuen Obmann wurde Robert Haidl aus Pfaffenreith bei Geras gewählt.