Die Grabesritter haben in Österreich einen neuen Statthalter: Mit 1. Jänner übernimmt Andreas Leiner diese Funktion und löst damit den bisherigen, langjährigen Statthalter Karl Lengheimer ab. Lengheimer, ehemaliger NÖ Landtagsdirektor, hatte diese Funktion in Österreich seit dem Jahr 2008 ausgeübt.

Der Ritterorden vom Heiligen Grab ist in Österreich sehr stark vertreten und zählt rund 500 Mitglieder in zwölf Komtureien. Die jüngste Komturei wurde heuer in der Stadt Klosterneuburg gegründet.

Der Orden ist eine vorwiegend von Laien getragene, humanitäre Organisation zur Unterstützung der im Heiligen Land lebenden und von politischen Auseinandersetzungen betroffenen Christen. Unterstützt werden Kirchen, Schulen, Kindergärten, Sozialstationen und Altenheime in Israel, Jordanien und Palästina. Für bedürftige christliche Familien gibt es finanzielle Soforthilfen.

Bei besonderen Veranstaltungen erkennt man die Mitglieder an ihrem Mantel mit dem Jerusalemkreis.