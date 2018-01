Wie aus dem aktuellen Sicherheitsbericht des Innenministeriums hervorgeht, wurde in Niederösterreich 1154 Ausländern die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen. Das war ein Rückgang um 2,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2015.

Niederösterreich lag bei der Vergabe österreichischer Pässe an Ausländer damit im Vergleich der Bundesländer an der dritten Stelle. Die meisten Einbürgerungen, nämlich 3055, erfolgten in der Bundeshauptstadt Wien. Auch Oberösterreich rangierte mit 1519 Einbürgerungen (das bedeutete einen Zuwachs um 17,6 Prozent) noch vor Niederösterreich.

Insgesamt zeigt der noch unter dem früheren Innenminister und jetzigem Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) erstellte und nun von seinem Nachfolger Herbert Kickl (FPÖ) vorgelegte Bericht in den vergangenen Jahren österreichweit ein strengeres Vorgehen bei den Einbürgerungen. So wurde beispielsweise im Jahr 2006 in Summe rund dreimal so häufig die österreichische Staatsbürgerschaft an Ausländer vergeben, nämlich an 26.259 Personen. Ab dem Jahr 2008 ist die Zahl der Einbürgerungen dann unter die 10.000er-Marke gesunken.