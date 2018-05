Es handle sich um eine „Wiener Melange“ aus Personen mit langjähriger Erfahrung und neuen Gesichtern. So begründete der designierte Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Entscheidung in den SPÖ-Parteigremien für die Stadtregierung ab 24. Mai.

Wien-Holding-Chef Peter Hanke übernimmt die Finanzen, der Chef des Fonds Soziales Wien, Peter Hacker, das heikle Sozialressort, die Favoritner Bezirkschefin Katrin Gaal übernimmt Ludwigs Wohnbauressort. Völlig neu ist die künftige Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, zuletzt Intendantin des „Steirischen Herbsts“.

Ein "starkes Team", das aus Persönlichkeiten besteht

Ludwig, der am 24. Mai zum Nachfolger von Bürgermeister Michael Häupl gewählt werden soll, erklärte Montagmittag nach den Sitzungen der Wiener SPÖ-Parteigremien, es sei ein „starkes Team“, weil es aus starken Persönlichkeiten bestehe. Aus dem bisherigen SPÖ-Team in der Stadtregierung bleiben nur Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky sowie Umweltstadträtin Uli Sima weiter in ihren Ämtern.

Auch Landtagspräsident Kopietz muss Platz machen

Als Landtagspräsident muss der langjährige Häupl-Vertraute Harry Kopietz dem bisherigen Gemeinderat Ernst Woller Platz machen. Hanke folgt der Häupl-Vertrauten Renate Brauner als Finanzstadtrat. Hacker galt trotz wiederholter Absagen als Favorit für die Nachfolge von Sandra Frauenberger, ebenso Gaal als Nachfolgerin von Ludwig.

Er erwarte sich von den Mitgliedern in der Stadtregierung „neuen Wind“, meinte der künftige Wiener Bürgermeister, der sich in einer Kampfabstimmung am 27. Jänner dieses Jahres gegen den Klubobmann im Parlament, Andreas Schieder, im Rennen um den Wiener SPÖ-Parteichefposten durchgesetzt hatte. Ludwig gilt als Vertreter der großen, bevölkerungsreichen Wiener Bezirke wie Floridsdorf, Donaustadt, Simmering und Favoriten, die direkt an Niederösterreich grenzen. Seine Anhänger erhoffen sich, dass er mit einer strengeren Linie in der Ausländer- und Flüchtlingspolitik der FPÖ in Wien besser Parole bieten kann.

Ludwig ist um Achse mit Niederösterreichs Landeschefin Mikl-Leitner bemüht

Während die Namen von Hanke, Hacker und Gaal bereits in den vergangenen Tagen bei den Spekulationen um das neue SPÖ-Stadtregierungsteam immer wieder genannt worden sind, kommt die Bestellung von Kulturmanagerin Kaup-Hasler überraschend. Sie löst Andreas Mailath-Pokorny ab. Sie war allerdings schon vor Jahren bei den Wiener Festwochen ebenfalls aktiv.

Ludwig selbst hat bereits mit einem Treffen im heurigen Frühjahr mit Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) signalisiert, dass die Achse Wien-Niederösterreich bestehen bleiben soll. Häupl wird vor seinem Abschied als Gastgeber noch die Konferenz der Landeshauptleute, darunter auch Mikl-Leitner, am Dienstag und Mittwoch dieser Woche im Wiener Rathaus begrüßen.